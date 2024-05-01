24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon'da başlıyor

Türkiye ile birlikte 6 ülkenin yer alacağı 24. Uluslar arası Karadeniz Tiyatro Festivali, yaklaşık 40 yıldır oyunların sahnelediği Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda, zengin bir toprak ağası olan Puntila ve Matti’nin enteresan bir hikayesi olan‘’Puntila Ağa ve Uşağı Matti’’ ile 02 Mayıs akşamı saat:20.00’de perdelerini açıyor.

Türkiye’nin Trabzon, Kayseri, Diyarbakır, İstanbul, Antalya, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Van, Bursa, Sivas, Devlet Tiyatroları ekiplerinin de, farklı oyunları ile yer alacağı; uluslararası bu önemli tiyatro festivalinde, ayrıca Azerbaycan’dan Devlet Pandomim Tiyatrosu, Kazakistan’dan Astana Gençlik Tiyatrosu, Gürcistan’dan Tiflis Akhmeteli Tiyatrosu, Yunanistan’dan Tiyatro İthikon Akmeoataton ve İspanya Yllana Tiyatrosu’da, yeni birer oyunlarıyla festivale renk katacaklar.

Büyük oyunu olarak; 2 saat 15 dakika süren, 2 perdelik, Puntila Ağa ve Uşağı Matti, festivalin prömiyer oyunu alarak, 2 Mayıs akşamı açılış yaparak, Trabzon Devlet Tiyatrosu-Haluk Ongan Sahnesi’nde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu tüm çalışanlarıyla hazırlıklarını tamamlarken; Trabzon Atatürk Alanı ve çevresinde yapılacak olan kortej ve bando gösterisi yoğun yağmur nedeniyle dün iptal edilmek zorunda kalındıktan sonra, güneşin güzel yüzünü gösterdiği Trabzon’da, oyunların biletlerine de yoğun ilginin olduğu gözlendi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda; Türk tiyatrosunun tanınmış yönetmenlerinden İskender Altın tarafından sahneye koyulacak olan, Bertolt Brecht tarafından yazılmış olan oyunun çevirmenliğini de Yılmaz Onay yaptı.

Oyunun yönetmen yardımcılıklarını Ceyhun Gen ve Hazar Altıntaş üstlenirken; Reji Asistanlığında Selin Karayağız ve Dramaturg görevinde de Canan Kırımsoy isimleri var. Dekor tasarımını Bekir Beğen, kostümlerini Funda Çebi, müziğini Paul Dessau, müzik direktörlüğünü Kemal Günüç ve kareografisini ise Sibel Sürel yaptı. Işık tasarımını Nihat Bahar’ın, ışık kumandasını Adem Öztürk’ün üstlendiği söz konusu güzel oyunun Latin Dans Eğitmenliğini ise Meryem Türkmen yapıyor.

Puntila Ağa ve Uşağı Matti ile ilk kez Trabzon’da bir oyun sergilediğini basın mensuplarına detaylı bir şekilde anlatan İskender Altın, Trabzon’un tiyatrosuna ve festivaline sahip çıktığını görmekten zevk aldığını ve gururlandığını söyleyerek, Trabzon’daki tiyatro severlere de çok teşekkür etti.

Oyunun sahne amirliğinde Muharrem Boran var. Kondüvit Emin Serdar Kurutçu, Suflör Aynur Yılmaz, Kadın Terzi Ayça Başar, Erkek Terzi Sezgin Özcan, Perukacı Bahri Mutlu, Aksesuar sorumlusu Kader Sarı, Sinevizyon Sorumlusu Barış Kuzu, Dekor Sorumluluklarını ise Hayrittin Direkli ve Vural Özcelep üstlendi. Müzikli oyunun müzisyenliklerini ise Kemal Kahraman, Ahmet Birkan Şentürk, Elest Berk Yılmaz ve Şerif Melih Yıldırım yapıyor.

Oyun, kapitalist düzenin acımasız aristokrat yüzü Puntila Ağa ve uşağı Matti'nin, sosyal ve ekonomik farklılıklar fonunda, sürekli ikili bir şekil alan ilişkisini mizahi bir dille anlatmaktadır. Zengin bir toprak ağası olan Puntila, çalışanlarıyla tam olarak nasıl davranacağını bilemezken, sarhoş olduğu zaman iyi bir işveren, ayık olduğu zaman ise zalim bir efendi olarak davranır. Bu ikilemler yüzünden, kızı Eva'yı kah zengin bir ataşe, kah da kızına âşık olduğunu bildiği Uşak Matti ile evlendirmeye karar verir. Matti, patronunun değişken durumuna bir anlam veremese de, onunla dost olmaya çalışarak, Eva'ya yaklaşmayı umut etmektedir.

Bu müzikli sıcak oyunun castında ise Puntila Ağa karakteriyle tecrübeli usta oyuncu Ceyhun Gen ismi var. Uşak Matti’yi Ensar Kaplan, Eva’yı Elvan Çanakoğlu, Sütçü Kızı Göknur Paslı, Ataşe’yi Oğuzhan Asak canlandırıyor. Garson, Veteriner ve Bir Şişman Adam olarak üç karakteri Cem Hamza Çanakoğlu oynuyor. Kaçakcı: Emma Sıla Ömeroğlu, Eczacı Kız / Fina: Gülendam Rümeysa Altıntaş, Telefoncu Kız: Selin Karayağız, İşçi / Çelimsiz: Bedirhan Arpacı, Başrahip: Doğan Turan, Yargıç / Kızıl Surkkala: Murat Aşar, Başrahibin karısı/ Giydirici: Yasemin Nalçacıoğlu ve Kahya Kadın/ Laina/ Hizmetçi,/ Kırmızı Saçlı’da ise Ayşe Natır isimlerini göreceğiz.

Bu arada Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun, Trabzonlu yeni müdürü Ahmet Uzuner, açılış oyunu ve festivalle ilgili olarak: ‘’Puntila Ağa ve Uşağı Matti, bizim festivalimizin açılış oyunu; bu oyun Bertolt Brecht’in tiyatrosunun açılış oyunu idi aynı zamanda. Ayrıca, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oynanan ilk Brecht oyunu. Yönetmenimiz İskender Altın’ında buradaki ilk oyunu.Tüm şehrimize yaydığımız bu festivali büyük bir proje ile açmak istedik. Devlet Tiyatrosu’nun en seçkin örneklerinin sunulacağı festivale tüm halkımızı bekliyoruz.‘’ dedi.

Öte yandan,15 Mayıs’a kadar her gün sahnelenecek olan oyunların; Haluk Ongan Sahnesi, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi, Trabzon Sanat Evi Sahnesi (Garaj), Akçaabat Erol Günaydın Kültür Merkezi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi ve Trabzon Üniversitesi Genç Sahne (Mahmut Goloğlu) gibi, 6 ayrı salonda gösterime gireceği öğrenildi.