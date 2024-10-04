162 kasa küçük balık ele geçirildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Özlüce balıkçı barınağında gerçekleştirdikleri denetimde 162 kasa avlanabilir boyuttan küçük balık ele geçirdi.

Yapılan denetim sırasında bir minibüs içerisinde istavrit, çinekop ve lüfer gibi küçük boy balıklar bulundu.

Ekipler, balıkları ölçtükten sonra el koyarak İnebolu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim etti. Minibüsün sahibi Y.A.'ya ise avlanabilir boyutta olmayan balık bulundurduğu için 10 bin 494 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.