17 yaşında direksiyon başını geçti, kaçarken polisi yaraladı

Kaynak: İHA
17 yaşında direksiyon başını geçti, kaçarken polisi yaraladı
Kocaeli Darıca’da uygulama noktasından kaçan 17 yaşındaki sürücü, polisin yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri bir aracı durdurdu.

Otomobilin camını açtıran polis memuru S.Y., sürücüden evraklarını istedi.

Panikleyen sürücü gaza basuıp uygulama noktasından kaçarken, o sırada eli aracın camında bulunan polis, dengesini kaybederek yere düştü.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis memuru S.Y., hastaneye kaldırıldı.

17 YAŞINDA ÇIKTI

Kaçan sürücü ise yanındaki şahısla birlikte kısa sürede yakalandı.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen polis memurunu hastanede ziyaret etti.

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