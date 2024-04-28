AKP'den istifa edip CHP'ye katıldılar

Kaynak: ANKA
AKP'den istifa edip CHP'ye katıldılar
AKP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'ndan istifa eden 20 genç, CHP’ye katıldı.

AKP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'ndan istifa eden 20 kişi, CHP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'na katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ÇAĞRISINA KULAK VERDİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Gelin tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan bu baba ocağına üye olun” çağrısı sonrası Diyarbakır’da 20 kişi AKP Gençlik Kolları'ndan CHP İl Gençlik Kolları'na geçti.

25841eee-78f7-4e0a-9b0d-3f6693f8a71c-w.jpegAKP’den istifa eden gençler, e-devlet üzerinden üyeliklerini sildikleri anları da kameraya kaydederek paylaştılar.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanlığını kazanan Özgür Özel, CHP’nin TBMM’de düzenlediği grup toplantısında ilk kez genel başkan sıfatıyla konuşmuş “Baba evinin tapusu babamdan çok sevdiğim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tedir” İfadesini kullanarak “Gelin baba evine güçlenelim. Hep beraber zenginleşelim. Hep birlikte bu güzel ülkeyi Atatürk'ün dediği yere çıkartalım. Baba evi sizleri bekliyor” demişti.

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