Buzağıya yapılan baby shower sosyal medyayı salladı!

Trabzon'da yaşayan Günay Keskin adlı besici, sıra dışı bir kutlama ile dikkatleri üzerine çekti. Keskin, buzağısına özel bir "baby shower" partisi düzenledi. Geleneksel olarak insan bebeklerinin doğum öncesi kutlandığı bu etkinlik, buzağıya yapıldığıyla oldukça ilginç bir hal aldı.

Keskin, bu kararını "Herkes çocuklarına yapıyordu, ben de buzağıma yaptım." diye açıkladı. Partide renkli balonlar, süslemeler ve özel bir pasta yer aldı. Keskin'in hazırladığı baby shower partisinin renkli görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.