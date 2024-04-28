Enes Ünal döktürdü İngiltere onu konuştu

Milli futbolcumuz Enes Ünal, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Premier Lig'in 35. haftasında Brighton'ı ağırlayan Bournemouth 3-0'lık skorla kazanırken, maçın yıldızı Enes Ünal oldu.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde takımının ikinci golünü atan Enes ünal, 13. dakikada da Marco Senesi'ye de asist yaptı. Bournemouth'un diğer sayısını da 87. dakikada Justin Kluivert'tan geldi.

Enes, ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika sahada kaldı.

Ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla İspanyol ekibi Getafe'den kiralanan milli futbolcu, Bournemouth kariyerindeki ikinci golünü attı.

Bournemouth 48 puana yükselip 10. sırada yer aldı. Brighton 44 puanla 12. sırada kaldı.