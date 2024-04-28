Çin'i hortum vurdu

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde dün yaşanan hortum ve dolu felaketi büyük bir yıkıma sebep oldu. Hortumun etkisiyle kentte beş kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı. Hortumun şiddeti, beşlik ölçekte üç olarak belirlendi ve yaklaşık bir kilometrelik mesafede ilerlediği tespit edildi.

Acil durum ekipleri, itfaiye ve sağlık personeli hemen olay yerine sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yetkililer, kurtarma operasyonlarının büyük bir kısmının tamamlandığını söylerken 141 fabrika binasının hasar gördüğünü ancak konutlarda hasar olmadığını belirtti.

Ayrıca, Guangzhou'nun bazı bölgelerinde görülen yumurta büyüklüğündeki dolu yağışı da binalar ile araçlara zarar verdi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, hortumun hasara yol açtığı bölgelerde enkaz parçalarını savurduğu, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü. Çin Meteoroloji İdaresi, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek halka uyarıda bulundu.