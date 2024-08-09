17 yaşındaki genç ‘Ne bakıyorsun’ diyerek 4 kişiyi bıçakladı

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde 17 yaşındaki genç rastgele 4 kişi bıçakladı. Yarım saat içinde 4 kişiyi bıçaklayan gencin yaraladığı kişilerin birbirini tanımadığı ve bir bağlantılarının olmadığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri dün gerçekleşen olay sonrası gece saatlerinde saldırganı yakaladı. Yaralılardan biri ifadesinde saldırganın kendilerine ‘Ne bakıyorsun’ dedikten sonra bıçakla saldırdığını anlattı.