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17 yaşındaki kız, uyuyan babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!

Çanakkale'de anne ve babası ayrı olan 17 yaşındaki B.P. sabah saatlerinde annesinin evinden çıkıp babasına gitti. B.P. uykuda olan babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp cinayet itiraf etti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 23:06
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17 yaşındaki kız, uyuyan babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!

17 yaşındaki kız, uyuyan babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!
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İHA'nın haberine göre; olay, sabah saat 04.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Ezineli Salih Efendi Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Annesi ve babası ayrı olan B.P. (17), annesiyle kaldığı evden ayrılarak Cevatpaşa Mahallesi'nde oturan babası Erdinç Pehlivan’ın (50) evine geldi. İddiaya göre, B.P. uykuda olan babası Erdinç Pehlivan’ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Erdinç Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alındı
Babasını bıçaklayan B.P., 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan’ın öldüğünü tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan B.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan hayatını kaybeden Erdinç Pehlivan’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan’ın Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

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