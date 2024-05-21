28 Şubat Kumpas Davası FETÖ ve AKP yargısı

Ergenekon, Balyoz, Poyraz, Amirallere Suikast ve Casusluk davalarından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nden intikam almaya yönelik son adım kuşku yok ki 28 Şubat Davası’dır.

FETÖ’cü savcı Mustafa Bilgili Mayıs 2013’te iddianameyi tamamlandı ve 2 Eylül 2013’te 28 Şubat Kumpas Davası başladı.

28 Şubat Kumpas Davası Fethullah Gülen ile AKP iktidarının eseridir ve sonucu da 15 Temmuz 2016’daki FETÖ askerî darbe kalkışmasıdır.

Mahkûmiyetler hukuki değil bal gibi siyasidir.

Bu davanın başından sonuna kadar görev alan savcı ve hâkimleri tek tek açıklıyorum:

-Savcılar:

Hüseyin Ayar, Hüseyin Görüşen, Mustafa Bilgili (Kozmik odadan da mahkûm) Fikret Seçen (Firari) Kemal Çetin, Yıldırım Bayyurt, Cemil Tuğtekin ve Adnan Çimen: FETÖ’cülükten ihraç.

-İstanbul 12. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi hâkimleri:

Mehmet Hamza Çebi, Mehmet Erdoğan, Vedat Dalda; FETÖ’cülükten ihraç.

-Sanıklar için ilk tutuklama kararını verip yargılayan hâkimler:

Haydar Kol ve Hakan Oruç: FETÖ’cülükten mahkûm. Mustafa Karatay, Muhammed Alabaş, Ali Ertan: FETÖ’cülükten ihraç.

-Tutuklamaları devam ettiren sözde “özgürlük” hâkimleri:

Kadriye Çatal, Ahmet Korkmaz ve Nihal Uslu: FETÖ’cülükten ihraç ve mahkûm. Dündar Örsdemir (firari) Halil İbrahim Kütük ve Abdullah Bahçeci: FETÖ’cülükten ihraç.

-Müşteki ifadelerini alan savcılar:

İbrahim Ethem Kuriş, Ayşenur Arıcan, Ümit Zafer Çolak, Sinan Taşkın, Durmuş Yiğit (firari) FETÖ’cülükten ihraç. Hüseyin Baklacı, Selim Korkut: FETÖ’cülükten tutuklu.

-Savcılığa sahte belgeleri hazırlayan, imzalayan ve gönderen, TSK’dan ihraç edilerek FETÖ’den ağırlaştırılmış müebbet hapsi alanlar:

Hava Kurmay Albay Emin Mert, Tuğamiral Mustafa Zeki Uğurlu, Tuğgeneral Şener Topuç, Hava Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, Jandarma Kurmay Albay Murat Koçyiğit, Tuğgeneral Mustafa Özsoy, Kurmay Albay M. Serdar Sevgili, Binbaşı Bülent Sevindik, Kurmay Albay Deniz Ay, Yarbay Gökhan Eski…

Sonuç olarak 28 Şubat davasında rol alan;

-16 savcı, 14 hâkim, 12 polis, 3 TÜBİTAK bilirkişisi, 12 asker olmak üzere 57 kişi FETÖ davalarından ihraç edildiler.

Değerli okurlarım,

O günlerde 15 Temmuz’un hain lideri Fethullah Gülen, Refah Yol Hükûmeti’nin istifasını neden istemişti?

Çünkü Refah Yol Hükûmeti 28 Şubat MGK kararları ile Gülen Cemaatini hedef almış, dershane ve okullarının kapatılması kararı almıştı.

Şimdi sanırım 28 Şubat Davası’nın AKP ve FETÖ tarafından kurgulanarak o günün Atatürkçü askerlerine kumpas kurulmasının temelinde Gülen alçağının olduğunu daha net gördünüz..

Bu tablodan çıkan sonuç şudur:

FETÖ’cü savcı ve hâkimlerin başlattığı ve yürüttüğü 28 Şubat Davası;

-AKP ve FETÖ’cülerin, “sahte belgelerle” askerlerden intikam alma kumpasıdır.

-15 Temmuz’a giden kapının göz göre göre açılmasıdır.

Eğer Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’liler 28 Şubat’tan intikam alacaklarına ders alsalardı 15 Temmuz asla ve asla olamazdı.

Bilgi Notu: 28 Şubat Davası’nın mağdurlarının tahliyelerinde 28 Şubat Davası’ndan beraat eden emekli generaller Ersin Yılmaz ve Lokman Ekinci’nin de bulunduğunu öğrendim. Vefalı komutanları da kutluyorum.