Kızılcık Şerbeti oyuncularının sete geliş halleri gündem oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncularının sete geliş anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin setine geliş anlarını kaydedip paylaşan bir kullanıcı, paylaşımında oyuncuların samimi ve içten hallerini yorumladı. Özellikle oyuncuların birbirleriyle olan dostane ilişkileri ve setteki keyifli atmosfer dikkat çekti.

Paylaşılan videoda en çok ilgi gören isim ise Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak oldu. Altıntoprak'ın sete gelişi sırasında sergilediği samimi tavırlar, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.