Kanıksanan dev bir sorun

Türkiye’de bazı dev sorunlar olağan gibi görülmeye başlanıp adeta kanıksanır, çözüm aranmaz olur.

Bir örnek vereyim:

Türkiye İstatistik Kurumu geçen hafta 2023 yılına ait trafik kazası istatistiklerini yayımladı.

Buna göre 2023’te 1 milyon 314 bin 136 trafik kazası oldu. Bu kazalarda 6 bin 548 kişi öldü, 350 bin 855 kişi yaralandı.

Bir diğer deyişle her gün ortalama 3 bin 600 kazada 18 kişi ölüyor, 855 kişi yaralanıyor.

Sanki savaş kayıplarını anlatan kanlı bir tablo.

...

Hadi iktidar pek çok sorun karşısında olduğu gibi bu sorun karşısında da gerekli adımları atmıyor, eli kolu bağlıymış gibi bekliyor.

Peki, muhalefet partileri neden sessiz kalıyor, sorunu gündemin ilk sıralarına taşıyıp çözüm önerilerini ortaya koymuyor?

Örneğin bir muhalif lider çıkıp şunları söylese toplumdan tepki mi yoksa alkış mı alır:

-Kara yollarında her yıl binlerce can alıp binlerce kişinin sakat kalmasına yol açan kazaları önlemek için şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığında demir ve deniz yollarına ağırlık verilmelidir.

-Kentlerin içinde metro ve tramvay sistemleri yaygınlaştırılmalı, toplu taşımacılık kolay ve konforlu hâle getirilmelidir.

-Sürücü ehliyeti almak zorlaştırılmalı, ciddi bir eğitimden ve sağlık muayenesinden geçmeyenlere ehliyet verilmemelidir.

--Ehliyet alma yaşı hangi araç için olursa olsun en az 22 olmalıdır.

-Trafik cezaları kurallara uymayanlara ‘Yandım Allah!’ dedirtecek kadar ağırlaştırılmalıdır.

-Taksi, dolmuş ve otobüs kullanacaklar özel eğitimlerden ve sağlık kontrollerinden geçirilmelidir.

-Refleksleri zayıfladığı, dikkatleri kolay dağıldığı için 70 yaşın üstündekilerin araç kullanımı sıkı kurallara bağlanmalıdır.

-Motosiklet ve scooter sayısı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu araçların belli bir program dâhilinde azaltılması ve zamanla tümüyle ortadan kalkması sağlanmalıdır.

-Restoran ve marketlerden motosikletli kuryeler yoluyla evlere servis uygulaması kaldırılmalı, bu tür servisin sadece otomobil ve pikaplarla yapılması zorunlu tutulmalıdır.

-Alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanıp ölümlü kazaya yol açanlar taammüden adam öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılanmalıdır.

-Cumhurbaşkanı ve bakanlar yurt gezilerini tren ve gemilerle yaparak topluma örnek olmalıdır.

-Bireysel araç sahibi olmak cazip kredilerle kolaylaştırılmamalı aksine zorlaştırılmalıdır.