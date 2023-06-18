17 yaşındaki lise öğrencisi Almanya’ya kaçıp iltica başvurusu yaptı

Erasmus programı için İzmir’den İtalya’ya giden 17 yaşındaki lise öğrencisi Almanya’ya kaçarak iltica başvurusu yaptı. Lise öğrencisi mülteci kampına alındı.

17 yaşındaki lise öğrencisi Almanya’ya kaçıp iltica başvurusu yaptı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunan Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki İ.E., Erasmus projesi kapsamında İtalya’ya yapılan gezide gruptan ayrılarak kayboldu. Yapılan araştırma sonucunda İ.E.’nin İtalya’dan Almanya’ya giderek iltica başvurusunda bulunduğu ve mülteci kampına alındığı ortaya çıktı.

Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan bir grup Erasmus projesi kapsamında İtalya'ya gitti.

Yerel haber sitesi Ege'de Son Söz'den Ahmet Can Karataş'ın haberine göre, program devam ederken grup içinde yer alan 17 yaşındaki lise üçüncü sınıf öğrencisi İ.E., tuvalete gitmek için izin istedi. Aradan geçen zamana rağmen öğrencinin dönmediğini fark eden görevliler İ.E.'yi odasında bulamayınca İtalyan polisine kayıp başvurusu yapıldı. Durum öğrencinin ailesine de bildirildi.

İddiaya göre durumun aileye bildirilmesinden bir süre sonra İ.E., öğretmenler emesajla ulaşarak "Beni aramayın, dönmeyeceğim" dedi. İ.E.'nin Almanya'ya giderek iltica başvurusunda bulunduğu ve aynı gün mülteci kampına alındığı ortaya çıktı.

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