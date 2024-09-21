Akdeniz’de şimşeklerin dansı büyüledi

Kaynak: İHA
Akdeniz’de şimşeklerin dansı büyüledi

Akdeniz’de gece şimşeklerin dansıyla aydınlandı.

Hatay’da akşam saatlerinde bastıran kuvvetli yağışla birlikte kendini gösteren şimşekler, İskenderun Körfezi’nde geceyi gündüze çevirdi.


Doğu Akdeniz’in yağış uyarısında bulunduğu Hatay gün içerisinde zaman zaman yağışlı hava etkisinde kaldı. İskenderun ve Belen ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte şimşek fırtınası yaşandı.

Ardı ardına çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. İskenderun Körfezi üzerinde çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirirken vatandaşlar ortaya çıkan kartpostallık görüntüleri kaybetti.

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