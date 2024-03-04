17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 2 hükümlü operasyonla yakalandı

Kaynak: İHA
17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 2 hükümlü operasyonla yakalandı
Kocaeli'de "Fuhuşa aracılık" ile "Uyuşturucu ticareti" suçundan toplam 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 2 hükümlü operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan K. A. (22) ile "Fuhuşa aracılık" suçundan toplam 9 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.D (47) düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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