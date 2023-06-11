18 iş yerini tornavida ile soydu

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve şehir dışında 18 iş yerini soyan suç makinesi hırsız, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

18 iş yerini tornavida ile soydu

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve şehir dışında 18 iş yerini soyan suç makinesi hırsız, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve şehir dışında çeşitli zaman aralıklarında tornavida ve demir kesme makası kullanarak 18 iş yerine giren şahıs, çok miktarda para çalarak kayıplara karıştı.

Şikayetler üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, zanlının emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan ve “muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan da aranması olan Yılmaz A. (31) olduğunu tespit etti.

Çalışmalara devam eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsın Üsküdar’da olduğu bilgisine ulaştı. Çengelköy’de bir adrese baskın yapan polis, şahsı geçtiğimiz çarşamba gece yarısı cadde üzerinde suçüstü yakaladı.

Şahsın üzerinden 2 adet tornavida ve 1 adet kesme aleti çıktı.

Gözaltına alınan Yılmaz A., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınarak işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede 6 adet “iş yeri ve kurumdan hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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