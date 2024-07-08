18 paketi yutarak saklamaya çalıştılar

Kaynak: DHA
18 paketi yutarak saklamaya çalıştılar

Samsun'da düzenlenen operasyonda, polis iki şüphelinin üzerini ve aracını aradı. Ancak uyuşturucuya rastlanmadı. Bunun üzerine şahıslar hastaneye götürülerek röntgen çekildi. Şüphelilerin mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından uyuşturucu getirileceği yönünde aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir araçtan inen ve başka bir araca binen 2 kişiyi takibe aldı. Şüpheliler, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde araçları durdurulduktan sonra yakalandı.

.A.A. ve H.T. isimli şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunamadı. Ancak şüphelilerin tedirgin davranışları üzerine detaylı bir kontrol için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüler. Burada yapılan röntgen incelemelerinde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler tespit edildi. Tıbbi müdahale sonucunda şüphelilerin mide ve bağırsaklarında toplam 500 gram metamfetamin bulundu ve çıkarıldı.

Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ile 99 fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak R.K. adlı kişi de yardım ve yataklık suçundan gözaltına alındı. Toplamda yakalanan 3 kişi hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçlamasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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