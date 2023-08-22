18 yaşındaki Nihat Mingü'nün katil zanlısı tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki genç arasında çıkan tartışma ölümle bitti. Kurusıkıdan bozma silah ile göğsünden vurulan Nihat Mingü, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı M.Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
18 yaşındaki Nihat Mingü'nün katil zanlısı tutuklandı


Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Üçgen Park mevkii 34. sokakta karşılaşan M.Ç. ile Nihat Mingü arasında, iddiaya göre abisinin nişanlısının eski erkek arkadaşı yüzünden tartışma başladı. Tartışma sırasında M.Ç. yanındaki kurusıkıdan bozma tabanca ile ateş ederek Nihat Mingü’yü göğsünden vurdu.

Olay sonrasında Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk muayenede Mingü’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Katil zanlısı M.Ç. ise polis ekipleri tarafından suç aleti kurusıkıdan bozma tabanca ile kısa sürede yakalandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünde savcılık talimatıyla gözaltına alınan M.Ç. buradaki sorgusunun tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.Ç., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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