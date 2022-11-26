Fenerbahçe'ye sürpriz transfer

Fenerbahçe, Türkiye Genç Milli Takımı'nda da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Sancak'ı Almanya'nın SSV Reutlingen takımından transfer etti.

Orta sahanın ortasında görev yapan Ozan Sancak, İstanbul'a gelerek kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

31 Temmuz 2004 doğumlu olan ve Almanya'nın Stuttgart takımının alt yapısında yetişen Ozan Sancak, son olarak Reutlingen U19 takımınıda forma giyiyordu.