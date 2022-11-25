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Fenerbahçe'de tatil bitti. Jesus pişman etti

Fenerbahçe'de 12 günlük izin sona ererken Sarı - Lacivertlilerde Jesus bir döndü, pir döndü...

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 19:21
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Dünya Kupası arasında Jesus Fenerbahçeli futbolcuların pestilini çıkardı

Fenerbahçe'de tatil bitti. Jesus pişman etti
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2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada 12 gün izin yapan Fenerbahçeli oyuncular, sezonun geri kalan bölümü için çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenman sahasına çıkan teknik direktör Jorge Jesus, soğuk hava nedeniyle basın mensuplarına espri yaptı. 

Teknik ekip ve oyuncular, antrenmanda, 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle "Kadına şiddete karşı sıfır tolerans" yazılı pankart açtı.

Dünya Kupası finalleri nedeniyle ülkelerinin milli takımında yer alan Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin yanı sıra izinli olan Altay Bayındır ve Attila Szalai de antrenmana katılmadı. Uzun dönemdir sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Luan Peres de takımdan ayrı bireysel çalıştı. Sakat olduğu belirtilen kaleci İrfan Can Eğribayat ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

İki gruba ayrılan oyuncular, antrenmana, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. İdman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşularıyla devam etti.

Jesus, antrenman programıyla futbolcuları adeta tatile çıktıklarına pişman etti.

Fenerbahçeli oyuncular, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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