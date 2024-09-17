18 yıldır Çin'de mahkum olan Amerikalı papaz ülkesine döndü

Kaynak: AA
18 yıldır Çin'de mahkum olan Amerikalı papaz ülkesine döndü

Çin'de 2006'da gözaltına alınan ve "sözleşme dolandırıcılığı" suçuyla ömür boyu hapse mahkum edilen Amerikalı papaz David Lin serbest bırakıldı.

Çin'de "izinsiz kilise kurmaya yardım" suçlamasıyla 2006 yılında gözaltına alınan Amerikalı papaz David Lin, "sözleşme dolandırıcılığı" suçundan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Ancak, Lin dün serbest bırakıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, papaz Lin'in serbest kalmasının ve 18 yıl aradan sonra ailesiyle bir araya gelmesinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı. Miller, Çin'de "haksız yere" gözaltına alınan diğer Amerikan vatandaşlarının da serbest bırakılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Lin, 2006 yılında özel bir mülkiyeti kiliseye dönüştürme suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 2009'da yapılan mahkemede "sözleşme dolandırıcılığı" suçundan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Hapiste kaldığı süre boyunca çeşitli başvurular sonucu cezası, 2029 yılına kadar indirildi. Ancak, Lin, dün serbest bırakılarak ABD'ye dönebildi.

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