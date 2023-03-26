Seçime 49 gün kaldı: '180 bin depremzede seçmen nerede?'

4- Öğrencilerin nisan ayında yeniden yüz yüze eğitime başlayacağı yönündeki açıklamaları hatıratan Yılmaz, “Seçimi kargaşaya getirmek için her şeyi yapıyorlar. Kargaşa başlasın, öğrenciler, gençlik kime oy verecek? Z kuşağı akıllı ve bilinçliler. Gençler artık demokratik değerlere nasıl sahip olacaklarını biliyorlar. O gençlerin birçoğu dünyaya geldiklerinden beri başka bir iktidar başka bir partinin iktidar olduğunu, başka bir yönetim şekli görmedi. O yüzden değerlerin ne kadar aşındırıldığını görüyorlar. Okumuş kesim, bilinçli insanlardan bahsediyoruz. Oyların gideceği yerler beli. KYK yurtlarını depremzedelere veriyorsunuz bu çocukları uzaktan eğitime mahkûm ediyorsunuz. Seçim yaklaşırken de “Hadi örgün eğitime geçiyoruz, yüz yüze eğitime başlayacağız” diyeceksiniz. Bu kadar devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bir şey olamaz…” dedi.