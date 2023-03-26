Seçime 49 gün kaldı: '180 bin depremzede seçmen nerede?'

7- “YSK SADECE GÖREVİNİ YAPSIN”YSK’nin mühürsüz oy ve pusulaların geçerli saymaması gerektiğinin altını çizen Av. Yılmaz, “Bunu yapmayın demenin bir anlamı var mı? YSK sadece kendisine verilen görevi yapsın. Seçim kurulları seçim güvenliği için var. Ama öyle olmuyor, biz barolar diğer stk’ler ya da yurttaşlar bu eğitimleri alıp seçimde ve sandıkta güvenlik sağlamaya çalışıyor. Herkes görevini hukuka göre yapsa bunu ihtiyaç kalmayacak. Tabii ki mühürsüz zarflar kullanılmamalı. Ama geçerli saydılar. Bizim geçerli sayma dememiz gerekmiyor, zaten geçersiz sayması gerekiyor.