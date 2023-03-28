İnsanlar cenazelerini sırtlarında taşıdı. Deprem paraları nerede. Unutturamayacaksınız

6 Şubat'ta meydana gelen 11 ili yıkan deprem sonrası "Kurtarın bizi" çığlıklarının yükseldiği deprem bölgelerinde iktidar sınıfta kaldı.

50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralı ve evsiz kaldığı depremin yankıları devam ediyor. Depremin ardından haftalar geçmesine rağmen halen depremzedelerin gıda ve çadır isyanı sürüyor.

Sosyal medyada yayınlanan bir video depremzedelerin bırakıldığı çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Videoda enkazdan çıkarılan cenazelerin yakınları tarafından sırtları taşındığı görülüyor.

NASIL SARILACAK BU YARALAR

Videoya düşülen "İnsanlar cenazelerini taşıyacak bir cenaze aracı bile bulamadı. Kimisi arabasının arkasında kimi sırtında kimi kucağında taşıdı. Nasıl sarılacak bu yaralar" notu boğazları düğümledi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta meydana gelen 11 ili yıkan deprem sonrası çadırlar, battaniyeler depremden 30 saat sonra bölgeye gönderilebilmiş; enkazdan kurtarma çalışmalarında eleman ve ekipman eksikliği, yetersizlik, depremzedeye gıda, yiyecek desteğinde gecikmeler isyan ettirmişti.

Depremin 3. gününde Kahramanmaraş'a giden Erdoğan askeri kışladan hemen çıkarmadığı ve madencileri bölgeye yollamadığı için tepki çekmişti.

10 BİN LİRA VE TOKİ DEMİŞTİ

Bölgede açıklama yapan Erdoğan, depremlerden etkilenen ailelere 10 bin lira destek verileceğini açıklamış; henüz deprem bölgelerinde enkaz çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapılmamış, depremzedeler için birçok kentte çadır dahi kurulmamışken Erdoğan, TOKİ sözü vermişti.

"SEL OLUP AKTIK"

13 Mart'ta depremin yıktığı Hatay'a giden Bahçeli ve Erdoğan, depremzedelerin sorunlarını dinlemiş; Erdoğan'ın, çadır kenti ziyaret ettikten sonra yaptığı konuşmada depremin yaşandığı gün ve takip eden birkaç gün için "kış şartları" diyerek "deprem bölgesine sel olup aktık" ifadelerini kullanması tepki çekmişti.