180 milyon metrekarelik tatil beldesini BAE'ye satacaklar. Döviz kıtlığı bunu da yaptırdı

Kaynak: Para Medya
180 milyon metrekarelik tatil beldesini BAE'ye satacaklar. Döviz kıtlığı bunu da yaptırdı
Ülkede döviz kıtlığı çeken Mısır yönetiminin, Akdeniz’de kıyısı olan bir tatil kasabasını Birleşik Arap Emirlikleri’ne satacağı iddia edildi.

Mısır’da son günlerde konuşulan bir haber halk tarafından yoğun tepkiyle karşılandı. Haberde yer alan iddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri’nden yatırımcıların Mısır’ın kuzeybatısındaki Akdeniz kasabası Ras el-Hikme’yi satın alacağı yazıldı.

Ülke, 22 milyar dolarlık bu satış haberiyle çalkalanırken iddialar yalnızca istihbarat bağlantılı bir yayın organında anonim kaynaklar tarafından yalanlandı.

DÖVİZ KITLIĞINI HAFİFLETMEK İÇİN SATIYORLAR

Sahil şeridinin satışına ilişkin haberlerin, döviz krizi ve paralel piyasalarda bir yıl içinde yarıdan fazla değer kaybederek enflasyonu şiddetlendiren Mısır lirasının kötüleşmesinin ortasında gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Mısır medyası da geçtiğimiz hafta Ras el-Hikme bölgesinin BAE’li yabancı yatırımcılar tarafından 22 milyar dolar karşılığında satın alınacağını, bu sayede de ülkedeki döviz açığının bir miktar da olsa kapanacağını öne sürdü.

DÜNYANIN EN GÜZEL PLAJLARI BULUNUYOR

50 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridinin, beyaz kumları ve turkuaz sularıyla dünyanın en güzel plajlarından bazılarına sahip olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Sisi yönetimi, bölgeyi 2050 yılına kadar tamamlanması planlanan kuzeybatı kıyısı kentsel gelişim projesine dahil etmişti.

Suudi Arabistan merkezli El-Arabiya haber kanalı da dün yayınlanan bir haberde iddiaları doğrulayarak, BAE’li yatırımcıların Ras el-Hikme arazilerini satın alacağını ve “büyük bir tatil kasabası” kurmak üzere önümüzdeki hafta Mısır hükümetiyle bir anlaşma imzalayacağını belirtti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Mısır hükümeti ise konuyla ilgili henüz resmi bir yanıt vermedi. Ancak hükümete yakın bir haber kuruluşu olan Cairo24’e göre “hükümet kaynakları Ras el-Hikme bölgesinde arazi tahsisi için BAE işadamlarıyla herhangi bir anlaşma yapılmadığını” belirtti.

Mısırlı gazeteciler ise söz konusu iddialara tepki gösterirken, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde gizli tutulacağı ve anlaşmanın sonuçlarının kamuoyunun bilgisine yansımayacağı da iddialar arasında yer aldı.

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