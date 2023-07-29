19 yaşındaki genç intihar ettiği silahı ondan almış. Evinden cephanelik çıkan şahıs tutuklandı

İHA'nın haberine göre; Polis, silahın kaynağını araştırırken, bir evde silah imalatı ve ticareti yapan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde 21 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İntihar eden gencin silahını buldular

Olay, 28 Temmuz Cuma günü Çamdibi Mahallesi Sanayi Sitesi’nde yaşandı. E.E. (19) isimli genç, pompalı tüfekle kendini vurarak hayatına son verdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayda kullanılan silahın Ü.Ö. (58) isimli bir şahıstan satın alındığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Evde silah imalatı ve ticareti

Ekipler, sabaha karşı şüphelinin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada; 1 adet kurusıkı tabancaların namlulularını açmada kullanılan torna tezgahı, 7 adet tam otomatik, 5 adet tek kırma, 5 adet çift kırma, 2 adet pompalı, 2 adet havalı olmak üzere toplamda 21 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca ile silahlara ait çok sayıda mühimmat bulundu. Şüpheli Ü.Ö., silah kaçakçılığı ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

“Ne silah satması, ben öyle bir şey yapmadım”

Şüpheli Ü.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ü.Ö., “Ne silah satması, ben öyle bir şey yapmadım” dedi. Ü.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.