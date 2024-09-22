1922 Konyaspor: 0 - Pazarspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 3. hafta müsabakaları kapsamında karşı karşıya gelen 1922 Konyaspor ile Pazarspor 0-0 berabere kaldı.
Maçın hakemleri: Eren Gökmen, Mehmet Öcal, Batuhan Topçu
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Yusuf Kılıç (Hüseyin Öztürk dk. 78), Kadir Doğukan, Mert Korkmaz, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Deveci, Emirhan Subaş (Samet Dağlı dk. 65), Kaan Satıoğlu (Ömer Doğru dk. 78), Enes Erol (Kadir Taşoğlu dk. 90+1), Berkay Sezer, Ahmet Özder (Muhammed Sak dk. 90+1)
Pazarspor: Salih Şenbaş, Furkan Yılgın, Ali Ekber Öz, Berkehan Biçer, Erhan Şengül (Sefa Tunç dk. 85), Esat Kabahel, Yavuz Alemdar, Bertan Özkan (Yusuf Mutlu dk. 46), Göktuğ Yılmaz, Emre Akgün (Aras Aydın dk. 30), Mustafa Sol (Şükrü Çiçek dk. 90+1)
Sarı kartlar: Emirhan Subaş, Mert Korkmaz, Samet Dağlı, Oğuzhan Yılmaz, Ahmet Özder (1922 Konyaspor), Bertan Özkan, Mustafa Sol, Göktuğ Yılmaz (Pazarspor)