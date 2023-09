193 yıllık ağaç taksi durağına devrildi

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde, Hürriyet Taksi Durağı yanında bulunan 193 yaşındaki anıt ağacın dalı çürümesi sonucu 2 ticari taksinin üzerine devrildi.

Çürüyen dallar elektrik tellerine dolanırken olayın yaşandığı esnada çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektriklerin kesilmesiyle çalışmaya başlayan itfaiye ekipleri testere yardımıyla devrilen dalları kesti. Olay sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.

BAKIMI EN SON 2014 YILINDA YAPILDI

Yaşanan olayda en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyen taksi sahibi Ufuk Tepegöz(49), “Aracımızın üzerine meşe ağacı devrildi. Anıtlar Kurulu’na kayıtlı bir ağaç. En son bakımı 2014 yılında yapılmıştı. Yaklaşık 2 ay önce belediye ekipleri geldiğinde de biz bunu bildirdik. Ben aracın içerisinde de olabilirdim, araca binen müşteri de olabilirdi. Burada bir can kaybı olsaydı bunun hesabını kim verecek. En büyük tesellimiz can kaybı yok” şeklinde konuştu.