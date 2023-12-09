196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke

Guinness Rekorlar Kitabı’na 196 ülke gezerek giren ABD’li Cassandra De Pecol, gezdiği yerler arasından en beğendiklerini paylaştı. Listenin başında Doğu ve Orta Asya’daki Moğolistan var.
TELE1'in haberine göre, ABD'li Cassandra De Pecol, 34 yaşındayken 2017 yılında 27 yaşındayken 193 ülkeyi ziyaret ederek “En hızlı seyahat eden kadın ve insan” rekorlarını kırdı.
De Pecol, favori ülkelerini seçerken özellikle insanlarla olan ilişkisi ve doğal güzellikleri ön planda tuttuğunu belirtti.
De Pecol, ayrıca 30 yaşında Ironman yarışmasını tamamlayarak sporcu kimliğini de gösterdi. De Pecol, genç kızlara kendi hayallerini ve tutkularını gerçekleştirmeleri için cesaret vermek istediğini söyledi ve en çok sevdiği 10 ülkeyi açıkladı.
İşte Pecol’e göre en güzel 10 ülke…
10 - Ürdün
9 - Yeni Zelanda
8 - Peru
7 - Kosta Rika
6 - Maldivler
5 - ABD
4 - Dominika
3 - Kanada
2 - İsviçre
1 - Moğolistan