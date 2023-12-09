196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke

Guinness Rekorlar Kitabı’na 196 ülke gezerek giren ABD’li Cassandra De Pecol, gezdiği yerler arasından en beğendiklerini paylaştı. Listenin başında Doğu ve Orta Asya’daki Moğolistan var.

KAYNAK: Haber Merkezi
1/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 1

TELE1'in haberine göre, ABD'li Cassandra De Pecol, 34 yaşındayken 2017 yılında 27 yaşındayken 193 ülkeyi ziyaret ederek “En hızlı seyahat eden kadın ve insan” rekorlarını kırdı.

2/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 2

De Pecol, favori ülkelerini seçerken özellikle insanlarla olan ilişkisi ve doğal güzellikleri ön planda tuttuğunu belirtti.

3/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 3

De Pecol, ayrıca 30 yaşında Ironman yarışmasını tamamlayarak sporcu kimliğini de gösterdi. De Pecol, genç kızlara kendi hayallerini ve tutkularını gerçekleştirmeleri için cesaret vermek istediğini söyledi ve en çok sevdiği 10 ülkeyi açıkladı.

4/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 4

İşte Pecol’e göre en güzel 10 ülke…

5/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 5

10 - Ürdün

6/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 6

9 - Yeni Zelanda

7/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 7

8 - Peru

8/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 8

7 - Kosta Rika

9/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 9

6 - Maldivler

10/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 10

5 - ABD

11/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 11

4 - Dominika

12/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 12

3 - Kanada

13/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 13

2 - İsviçre

14/14
196 ülkeyi gezen kadının en beğendiği 10 ülke 14

1 - Moğolistan

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Havai fişek festivali renkli görüntüler oluşturdu
Havai fişek festivali renkli görüntüler oluşturdu
Çöl ile okyanusun buluştuğu şehir: Swakopmund
Çöl ile okyanusun buluştuğu şehir: Swakopmund
İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı
İsrail Ordusu Gazze'den fotoğraflar yayınladı
Yürek dayanmayacak görüntüler. Hastane saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Yürek dayanmayacak görüntüler. Hastane saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor
Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor
Baba Vanga’nın inanılmaz Orta Doğu kehanetinde yer yerinden oynayacak. Yok artık bunu da mı bildi
Baba Vanga’nın inanılmaz Orta Doğu kehanetinde yer yerinden oynayacak. Yok artık bunu da mı bildi