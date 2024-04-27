Göçmenleri göndereceğiz bizi hiçbir güç durduramaz. Vatandaşını düşünen devlet adamı böyle olur

Göçmenleri göndereceğiz bizi hiçbir güç durduramaz. Vatandaşını düşünen devlet adamı böyle olur
Kaynak: AA
İngiltere’de yaşayan kaçak göçmenlerin Ruanda’ya gönderileceğine dair tartışmalar sürerken Başbakan Sunak, kaçak göçmenleri 12 hafta içinde ülkeden göndereceklerini ve hiçbir gücün kendilerini durduramayacağını açıkladı.
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Göçmenleri göndereceğiz bizi hiçbir güç durduramaz. Vatandaşını düşünen devlet adamı böyle olur 1

İngiltere Başbakanı: “Hiçbir yabancı mahkeme hiçbir güç bizi durduramaz. Kaçak göçmenleri ülke dışına taşıyacak uçaklarımızın 500 kişilik kabin personelleri bile hazır. Hepsi gidecek, gerekirse zorla!”

İngiltere Başbakanı Sunak, düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya 10-12 hafta içinde gönderileceğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası'ndan tekrar Avam Kamarası'na gönderilen Ruanda'nın Güvenliği Yasa Tasarısı’na (Ruanda Planı) ilişkin basın toplantısı yaptı.

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Göçmenleri göndereceğiz bizi hiçbir güç durduramaz. Vatandaşını düşünen devlet adamı böyle olur 2

İşçi Partili Lordların, İngiltere'ye gelen kaçak göçmenleri Ruanda'ya göndermeyi öngören Ruanda Planı'nı durdurmak için her yola başvurduğunu iddia eden Sunak, "Aması lakini yok. Bu uçaklar Ruanda'ya gidecek" diye konuştu.

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Göçmenleri göndereceğiz bizi hiçbir güç durduramaz. Vatandaşını düşünen devlet adamı böyle olur 3

Tasarının yasalaşmasından sonra önceden tespit edilmiş kaçak göçmenlerin uçakla Ruanda'ya sınır dışı edileceğini vurgulayan Sunak, "Kaçak göçmenleri sınır dışı ederken gözaltıları da yapabilmek için gözaltı merkezlerindeki kapasiteyi 2 bin 200'e çıkardık. Başvuruları hızlıca işleme koymak için 200 yeni memurumuz var. Adliyeler de hazır hale getirildi. 5 bin duruşmayı ele alabilecek 25 duruşma salonu ve 150 hakim belirlendi" dedi.

Sunak, ismini açıklamadığı havalimanından ticari uçuşlarla Ruanda'ya sınır dışı edilecek kaçak göçmenler için rezervasyon yapıldığını ifade etti.

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Göçmenleri göndereceğiz bizi hiçbir güç durduramaz. Vatandaşını düşünen devlet adamı böyle olur 4

"HİÇBİR YABANCI MAHKEME BİZİ DURDURAMAZ"

Hiçbir yabancı mahkemenin kendilerini durduramayacağını belirten Sunak, Ruanda hükümetinin de yasal düzenlemeler yaptığını ve İngiltere'den gelecek göçmenler için hazır olduğunu ifade etti.

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Göçmenleri göndereceğiz bizi hiçbir güç durduramaz. Vatandaşını düşünen devlet adamı böyle olur 5

Yaz boyunca her ay Ruanda uçaklarının kalkacağını vurgulayan Sunak, Manş Denizi üzerinden gelen kaçak göç akını durana kadar Ruanda Planı'nın yürürlükte kalacağını kaydetti.

Sunak, Manş Denizi'nde faaliyetler yürüten insan kaçakçılarının denize uygun olmayan botlarla insanların hayatını tehlikeye attığını vurgulayarak, 2024 yılında biri 7 yaşında kız çocuğu olmak üzere 9 kişinin öldüğünü belirtti.

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Göçmenleri göndereceğiz bizi hiçbir güç durduramaz. Vatandaşını düşünen devlet adamı böyle olur 6

Kaçak göçmenleri engellemek için Fransa ve Arnavutluk'la yapılan anlaşmaları da hatırlatan Sunak, geçen yıl düzensiz göçün üçte bir oranında azaldığını ifade etti.

Sunak, göçmen kaçakçılarının gözünü Vietnamlı göçmenlere çevirdiğini de belirterek, Arnavutluk'la yapılan anlaşmanın bir benzerinin Vietnam'la yapılarak bu ülkeden gelen kaçan göçmenlerin önüne geçileceğini dile getirdi.

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