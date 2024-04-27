Göçmenleri göndereceğiz bizi hiçbir güç durduramaz. Vatandaşını düşünen devlet adamı böyle olur

Tasarının yasalaşmasından sonra önceden tespit edilmiş kaçak göçmenlerin uçakla Ruanda'ya sınır dışı edileceğini vurgulayan Sunak, "Kaçak göçmenleri sınır dışı ederken gözaltıları da yapabilmek için gözaltı merkezlerindeki kapasiteyi 2 bin 200'e çıkardık. Başvuruları hızlıca işleme koymak için 200 yeni memurumuz var. Adliyeler de hazır hale getirildi. 5 bin duruşmayı ele alabilecek 25 duruşma salonu ve 150 hakim belirlendi" dedi.

Sunak, ismini açıklamadığı havalimanından ticari uçuşlarla Ruanda'ya sınır dışı edilecek kaçak göçmenler için rezervasyon yapıldığını ifade etti.