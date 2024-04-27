Göçmenleri göndereceğiz bizi hiçbir güç durduramaz. Vatandaşını düşünen devlet adamı böyle olur

İngiltere Başbakanı: “Hiçbir yabancı mahkeme hiçbir güç bizi durduramaz. Kaçak göçmenleri ülke dışına taşıyacak uçaklarımızın 500 kişilik kabin personelleri bile hazır. Hepsi gidecek, gerekirse zorla!”
İngiltere Başbakanı Sunak, düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya 10-12 hafta içinde gönderileceğini açıkladı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası'ndan tekrar Avam Kamarası'na gönderilen Ruanda'nın Güvenliği Yasa Tasarısı’na (Ruanda Planı) ilişkin basın toplantısı yaptı.