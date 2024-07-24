1i ligde fikstür çekildi. İşte ilk hafta maçları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1i ligde fikstür çekildi. İşte ilk hafta maçları

TFF 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos'ta başlayıp 10 Mayıs 2025'te sona erecek.

Ligin ilk hafta maç programı şöyle:

Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK

MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor

İstanbulspor-Manisa FK

Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK

Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor-Gençlerbirliği

Adanaspor-Esenler Erokspor

Yeni Malatyaspor-Pendikspor

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