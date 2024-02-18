2 ayda 2 kez yanan ayakkabıcıda zararın maliyeti 5 milyon lira

Kaynak: İHA
2 ayda 2 kez yanan ayakkabıcıda zararın maliyeti 5 milyon lira
İzmir Karabağlar'da bir ayakkabıcıda 69 günde 2. defa yangın çıktı. Yangınların esnafa maliyeti ise 5 milyon liraya çıktı. İş yeri sahibi durumu şüpheli bulduğunu ancak şüphelendiği kimsenin olmadığını açıkladı


12 Aralık 2023 tarihinde gece saatlerinde alevlere teslim olan ve kullanılmaz hale gelen ayakkabıcı dükkanı, iş yeri sahibi tarafından yaklaşık 20 gün içerisinde tekrar açılarak hizmete vermeye devam etti.

Ancak, yangından 69 gün sonra gece saat 03.51 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi Eskiizmir Caddesi'nde bulunan iş yerinde tekrar bir yangın daha meydana geldi.

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Ayakkabı ve çanta satan dükkanda çıkan yangında alevleri görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

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5 MİLYON LİRA ZARAR

İş yeri 69 gün arayla 2. kez alevlere teslim olan işletme sahibi 53 yaşındaki Ahmet Dağ, “2 ay önce yandı burası. Elektrikten kaynaklı olarak düşündük. Demek ki sabotajmış. Bu yangını da sabotaj olarak düşünüyorum. Elektriği çok güzel yaptık, kaçağı yoktu.

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Şüphelendiğim durum var ama kişi olarak hiçbir kimse yok. Geçtiğimiz yangında 3-3,5 milyon TL o zaman zararım vardı. Şimdide 1-1,5 milyon TL zararım var.

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Şu an 2 milyon TL borcum var. Yandık, bittik. Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağım” dedi.
İtfaiye ekiplerince ilk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği değerlendirilirken, kundaklama şüphesi üzerine ise polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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