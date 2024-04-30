2 bin 243 araç sürücüsüne para cezası

Kaynak: İHA
2 bin 243 araç sürücüsüne para cezası
Düzce genelinde yapılan kontrollerde kusurlu bulunan 2 bin 243 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında 12 bin 220 araç ve 798 motosiklet denetlendi.

Ayrıca, 28 okul servisi de kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan 2 bin 243 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 33 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı. Ayrıca, 156 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kuralına uymayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik bayram boyunca denetimlerin artırılarak devam edeceğini açıkladı.

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