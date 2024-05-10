2 bin kişiye ücretsiz meyve dağıtıldı

Denizli Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği (DEMESKO) Başkanı Halil Öztürk bir açıklama yaparak üreticilerin daha fazla kazanç elde etmesi ve halkın daha ucuz fiyatlarla alışveriş yapabilmesi için yola çıktıklarını belirtti.

Öztürk, bu tarz etkinliklerle Denizli'nin üretim potansiyeline dikkat çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Meydanı dolduran kalabalığa konuşan Öztürk, Denizli'nin bereketli topraklarında yetişen ürünlere olan güvenlere vurgu yaptı.

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Öztürk, “Denizli’miz farklı özellikleriyle her alanda ön plana çıkıyor. Denizli tarımda da çok iyi durumda olan bir şehirdir. En iyi erik, en iyi kiraz Denizli’de yetişmektedir. Bu özelliğiyle ilimizi ön plana çıkarma amacındayız. Diğer taraftan, halkımızın bu değerleri daha uygun fiyatlara ulaşabilmesi için mücadele edeceğiz. Bunu sağlarken üreticimizin de en iyi şekilde kazanması hedefindeyiz. Bu hedeflerimize ulaşabilmek ve farkındalık oluşturabilmek için bu etkinliği düzenledik. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteğiyle bu amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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DEMESKO'nun bu faaliyetine destek olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, üreticilerin ve tüketicilerin yanında olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, DEMESKO'nun amaçlarına destek vereceklerini ve Denizli'nin tarımsal potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmak için iş birliği içinde olacaklarını aktardı.