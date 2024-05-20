Iğdır'da büyümeye başlayan yavru leylekler dronla görüntülendi

Türkiye’nin doğusunda yer alan ve sahip olduğu coğrafi konum ve iklim şartları nedeniyle "Doğunun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır, yalnızca tarımsal ürün çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çekiyor. Şehrin simgesi haline gelen leylekler, dört mevsim boyunca Iğdır’da görülürken, bu yıl da yeni yavru leylekler dünyaya geldi.

Iğdır'ın Melekli kasabasında birçok leylek yuvası bulunuyor. Bu yuvalarda yavrularını büyüten leylekler ve minik yavruları, havadan görüntülendi. Görüntülerde, leyleklerin yuvalarında yavrularıyla birlikte olduğu ve yavruların beslenme anları yer alıyor.

Bölge halkı, leyleklerin yıllardır Iğdır'ın bir parçası olduğunu ve onlara büyük bir sevgi ve saygıyla yaklaştıklarını belirtiyor. Leyleklerin yuvalarını korumak ve onları rahatsız etmemek için ellerinden geleni yapan halk, bu kuşların şehir için büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyor.