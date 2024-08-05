2 bin litrelik sahte alkol

Kaynak: İHA
2 bin litrelik sahte alkol

Antalya Kepez’de 2 bin litrelik sahte alkol, kaçak sigara ve tütün ele geçirildiği ortaya çıktı.

Antalya'daki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki kaçakçılık faaliyetlerine yönelik bir operasyon başlattı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan iki adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda, 2.840 litre sahte alkol, 850 elektronik sigara, 16 kilo nargile tütünü ve 155 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında 7 kişiye "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem uygulandı.

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