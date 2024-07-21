2. el araç satışı için çok çarpıcı karar. Emre Özpeynirci 'Sessiz sedasız izni koparmışlar' diyerek duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
2. el araç satışı için çok çarpıcı karar. Emre Özpeynirci 'Sessiz sedasız izni koparmışlar' diyerek duyurdu

2. el araç satışı için çok çarpıcı bir karar alındığı öğrenildi. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, “Sessiz sedasız izni koparmışlar” diyerek duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, 2. El araç satışlarından haksız kazancın önüne geçmek için alınan ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ kararını 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatmıştı. Söz konusu karar ile sıfır araçların ikinci ele düşürülerek satılmasıyla haksız kazanç sağlamanın önüne geçmek ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin araç almasını sağlamak amaçlanıyordu.

Temmuz ayında araç satışlarındaki artış dikkat çekti. Uzmanlar araç satışının 100 bin adede çıkabileceğini beklerken bu durumun Avrupa Birliği’nin araç güvenliği düzenlemesi öncesi yapılan araçların elden çıkarılması için bayilerin uyguladığı indirimlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

"SESSİZ SEDASIZ İZNİ KOPARMIŞLAR"

İkinci el araç satışında ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ kuralı devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, markalar ve dağıtıcıların kendilerine faturaladıkları araçları Bakanlığın koyduğu şarta uymadan satabileceklerini söyledi. Özpeynirci kararı "Sessiz sedasız izni koparmışlar" diyerek duyurdu.

Özpeynirci, 5 Temmuz’da alınan bir kararla markaların ve dağıtıcıların Ticaret Bakanlığı’ndan özel izin alarak ellerindeki araçları ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ şartına uymadan satabileceklerini kaydetti. Özpeynirci, bayilerin ve galerilerin ise bundan hariç tutulduğunu sözlerine ekledi.

Özpeynirci, “Şimdi tabi ki bu araçlar piyasaya ikinci el olarak girecek ve zaten kötü giden 2.el piyasasında bakalım neler yaşanacak” ifadelerini kullandı.

Emre Özpeynirci’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

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