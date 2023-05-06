2 euro yerine 5 cent almayın. Hollanda'da '1 TL' uyarısı

Hollanda Merkez Bankası DNB'den 1 TL uyarısı geldi. Hollanda Merkez Bankası, madeni 2 euroya çok benzeyen 1 Türk Lirası’nın son dönemlerde dolandırıcılık için kullanıldığını açıkladı vatandaşlarını uyardı.

2 euro yerine 5 cent almayın. Hollanda'da '1 TL' uyarısı

Hollanda Merkez Bankası'ndan 2 euroya benzeyen 1 TL için uyarı geldi.Hollanda Merkez Bankası (DNB) bazı işletmelerde para üzeri olarak 2 euro yerine, mevcut kurda 5 cent'ten daha az değere sahip olan madeni 1 Türk Lirası (TL) verildiğini belirterek tüketicilere 'dolandırıcılık' uyarısında bulundu.

DNB 2 euro'ya çok fazla benzeyen 1 TL'nin son dönemlerde dolandırıcılık için kullandığını belirterek tüketicileri uyardı. Bankanın açıklamasında, son dönemde alışveriş sonrası para üzeri olarak 'euro'ya çok benzeyen bir yabancı para alan' kişilerin şikayette bulunduğu bilgisi paylaşıldı. DNB, 'kafa karıştırıcı yabancı madeni paranın' 2 euro'ya çok benzeyen madeni 1 TL olduğunu vurguladı.

Banka, her iki paranın benzerliğini gösteren bir fotoğraf da yayınladı. Bankaya göre, hem 2 euro hem de 1 lira, aynı kontrast renklere sahip ve yaklaşık olarak aynı boyutta.

Ancak, Hollanda Merkez Bankası’na göre iki paranın değeri çok farklı. 1 Türk Lirası madeni paranın değeri, mevcut kurda 5 euro cent'ten daha az. Bankanın açıklamasında, “Tavsiyemiz; nakit ödeme yaptığınızda para üstü alırken her zaman dikkatli olun. Çünkü 1 lira alırsanız, elinizde 2 euro değil sadece 5 centiniz oluyor” denildi.

DAHA ÖNCE DE SORUN OLMUŞTU

2005 yılında basılan madeni 1 Türk Lirası, Avrupa’da çok sayıda şikayete neden olmuştu. Euro ile olan benzerliği nedeniyle o dönemde Avrupa ülkelerindeki birçok sigara, yiyecek içecek otomatı ve kumar makinelerinde, 2 euro yerine 1 lira kullanıldığı tespit edilmişti.

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