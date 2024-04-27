Düzce’de fındığı bekleyen tehlike

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelindeki 632 bin dekarlık fındık üretim alanında, bu zararlılarla savaşmak için bir dizi önlem alındığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "İlimizde 632 bin dekar alanda fındık üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda küresel iklim değişiklikleri ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, özellikle 2023 yılı Aralık ayında aylık ortalama sıcaklıkların yüksek olması ve kış döneminde azalan kar yağışı nedeniyle, fındıkta kozalak akarı, külleme hastalığı ve verim ile kaliteyi düşüren kahverengi kokarca zararlısının daha fazla zarar vermesi beklenmektedir" denildi.