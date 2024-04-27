Düzce’de fındığı bekleyen tehlike

Kaynak: İHA
Düzce’de fındığı bekleyen tehlike
Düzce'de geniş bir alanda gerçekleştirilen fındık üretiminde, kozalak akarı, külleme hastalığı ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla mücadele etme süreci başlıyor.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelindeki 632 bin dekarlık fındık üretim alanında, bu zararlılarla savaşmak için bir dizi önlem alındığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "İlimizde 632 bin dekar alanda fındık üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda küresel iklim değişiklikleri ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, özellikle 2023 yılı Aralık ayında aylık ortalama sıcaklıkların yüksek olması ve kış döneminde azalan kar yağışı nedeniyle, fındıkta kozalak akarı, külleme hastalığı ve verim ile kaliteyi düşüren kahverengi kokarca zararlısının daha fazla zarar vermesi beklenmektedir" denildi.

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