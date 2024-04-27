Bilecik’te torbacılara operasyon

Kaynak: İHA
Bilecik’te torbacılara operasyon
Bilecik’te uyuşturucu madde satıcısı dahil 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, aralarında bir uyuşturucu satıcısının da bulunduğu altı şüpheli gözaltına alındı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, iki şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramalarda 0,27 gram metamfetamin, 0,54 gram kannabinoid (Bonzai) ve bir adet uyuşturucu kullanım aparatı (Bong) ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca, yapılan soruşturmalar neticesinde, bu şahıslara uyuşturucu sattığı belirlenen bir diğer şüphelinin evinde yapılan aramada 7,33 gram metamfetamin, 0,94 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ve iki adet uyuşturucu tüketim aparatı (Bong) bulundu. Bu bağlamda, uyuşturucu satıcısı dahil dört şüpheli yakalandı.

'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı, Gölpazarı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer üç şüpheli hakkında ise 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı.

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