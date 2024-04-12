2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ile damada 2 milyon liralık takı

Kaynak: DHA
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ile damada 2 milyon liralık takı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Goyan aşiretine mensup Semih ve Jiyan Altürk çifti dünyaevine girdi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, 2 gün 2 gece süren düğünde gelinle damada 2 milyon liralık altın ve para takıldı.

Uludere ilçesinde yaşayan Goyan aşiretine mensup Semih ve Jiyan Altürk, unutulmaz bir düğünle evlendi. Yöresel kıyafetlerin hakim olduğu düğüne katılanlar, halaylar zinciri oluşturarak coşkuyu doruğa çıkardı.

Meşaleler ve diğer kültürel öğeler ise dronlarla havadan görüntülendi. Gelin Jiyan'a 1,5 milyon lira değerinde altın, damat Semih'e ise 550 bin lira takıldı.

Yağmur yağmasıyla düğün açık alandan kapalı bir alana, yakınlardaki kapalı halı sahaya taşındı. Düğüne bölgedeki aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderlerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Damat Semih Altürk, yağışa rağmen düğünün güzel geçtiğini ve katılanlara teşekkür etti.

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