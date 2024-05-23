2 gündür kayıp adam bakın nasıl bulundu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
2 gündür kayıp adam bakın nasıl bulundu!

Adana'nın Kozan ilçesinde, mısır tarlasına gideceğini belirterek evden ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Adem Süzgün, evine yaklaşık beş kilometre uzaklıkta bir arazide uyur halde bulundu.

Süzgün, tarlada çalışırken alkol aldığını ve alkolün etkisiyle bulunduğu yeri hatırlamadığını söyledi.

Kozan'ın kırsal Hamam Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve tarım işçisi olarak çalışan Adem Süzgün, bir gün önce öğlen saatlerinde işledikleri mısır tarlasını denetlemek üzere yola çıktı fakat geri dönmedi. Ailesi, Adem Süzgün'e ulaşamayınca durumu jandarmaya iletti.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, eğitimli köpekler eşliğinde bölgede arama faaliyetine başladı.

Yaklaşık bir buçuk kilometrekarelik alanda yapılan aramalarda Süzgün'e rastlanmadı. Adana AFAD ve jandarma ekiplerinin devam eden araştırmaları sonucunda, Adem Süzgün, bulunduğu yerden beş kilometre uzaklıkta, bir arazide uyuyor olarak bulundu. Süzgün, tarlada çalışma esnasında içki içtiğini ve sonrasında nereye gittiğini hatırlamadığını ifade etti.

Jandarma tarafından bulunan Adem Süzgün, sağlık kontrolü için Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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