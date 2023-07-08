2 gündür kayıptı. Evin kapısı açan çilingir şok geçirdi

Karabük'te iki gündür haber alınamayan 27 yaşındaki gencin yakınları evine gitti. Kapıyı açan çilingir yatakta gencin cansız bedeniyle karşılaşınca şok geçirdi.

2 gündür kayıptı. Evin kapısı açan çilingir şok geçirdi

İHA'nın haberine göre, olay 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokakta meydana geldi. Adnan Almalı (27) isimli gençten iki gündür haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapı çilingir yardımıyla açıldı. Çilingir genci yatakta hareketsiz şekilde görünce şok geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Almalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Almalı'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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