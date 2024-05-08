Başına çalmak deyimi ne anlama geliyor?

Başına çalmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birinin şeyi sert, öfkeli ve kızgın bir şekilde karşısındakine fırlatması ya da vermesi anlamlarında kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Bir nesneyi öfkeli bir halde sahibi olan kişiye iade ederken kaba ve sert davranarak iletmek anlamlarında kullanılan bir deyim olarak tanımlanır.

BAŞINA ÇALMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Al da başına çal pantolonunu, sadece bugün giydim."

"Kimseye göstermeyeceksen neden yaptın sen bu tabloyu, al başına çal."