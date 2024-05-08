Ali Koç kalemini kırdı

Bu sezon için şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe’de önümüzdeki sezon için kadro planlamaları başladı.

Takıma katılacaklardan çok kimlerle yolların ayrılacağı merak edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe yönetimi son olarak Konyaspor maçındaki performansı ile beklentileri karşılayamayan Mert Hakan Yandaş’ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

2020 yılında Sivasspor forması giydiği sırada adı uzun zaman boyunca Galatasaray ile anılan ve koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu iddia edilen Mert Hakan Yandaş en sonunda Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu.

Mert Hakan Yandaş’ın bu kararı Galatasaray camiasının tepkisini çekmişti.

Mert Hakan’ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı haberlerinin çıkması üzerine sosyal medyada paylaşım yapan bazı taraftarlar oyuncuya tepkilerinde devam etti.