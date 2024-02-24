2 günlük bebek metruk binada bulundu

Kaynak: AA
2 günlük bebek metruk binada bulundu
Diyarbakır'da 2 günlük bir bebek metruk binada bulundu. Bebek tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesindeki İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, metruk bir evde bulunan sadece 2 günlük bir kız bebek, sağlık durumunun kritik olduğu belirlenerek Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontroller sonucunda bebeğin hayati tehlikesi olduğu ortaya çıktı ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bu acı olayın ardından, bebeğin korunması için gerekli adımlar atıldı ve savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı duyuruldu.

Yaşanan bu trajik durumla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri bebeği metruk binaya terk ettiği tespit edilen anne M.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde, çocuğa bakamadığı için bebeği terk ettiğini belirten annenin, işlemleri devam ediyor.

Son Haberler
Kontrolden çıkan otomobil motosikletli iki çocuğu hayattan kopardı Gündem
Kontrolden çıkan otomobil motosikletli iki çocuğu hayattan kopardı
Kadın girişimciler için mentorluk programı başladı Ekonomi
Kadın girişimciler için mentorluk programı başladı
Tokat'ta korkutan yangın Yaşam
Tokat'ta korkutan yangın
Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi Gündem
Mesai saatleri düşüyor mu? Çalışan herkesi ilgilendiren açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi
5,5 kilo kaçak tütün ele geçirildi Yaşam
5,5 kilo kaçak tütün ele geçirildi
İzmir'de 79 bin litre kaçak alkol ele geçirildi Gündem
İzmir'de 79 bin litre kaçak alkol ele geçirildi
Erdoğan 'Verilmiş sadakamız varmış' Gündem
Erdoğan 'Verilmiş sadakamız varmış'