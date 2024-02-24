2 günlük bebek metruk binada bulundu

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesindeki İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, metruk bir evde bulunan sadece 2 günlük bir kız bebek, sağlık durumunun kritik olduğu belirlenerek Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontroller sonucunda bebeğin hayati tehlikesi olduğu ortaya çıktı ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bu acı olayın ardından, bebeğin korunması için gerekli adımlar atıldı ve savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı duyuruldu.

Yaşanan bu trajik durumla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri bebeği metruk binaya terk ettiği tespit edilen anne M.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde, çocuğa bakamadığı için bebeği terk ettiğini belirten annenin, işlemleri devam ediyor.