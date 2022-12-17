17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • 2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı

2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait bir Falcon-9 roketi, SES O3b mPOWER görevi kapsamında 2 internet uydusunu yörüngeye taşımak üzere başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 04:19
Takip Et

2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı

2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı
+
Aa
-

Girişimci iş adamı Elon Musk'a ait uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, SES O3b mPOWER görevi kapsamında uzaya 2 internet uydusu gönderdi. Lüksemburg merkezli telekomünikasyon şirketi SES'e ait uyduları taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 17:48'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un ilk aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki bir insansız platforma ineceği kaydedildi.

İNTERNET HİZMETİ SAĞLAYACAK

Görev kapsamında yörüngeye gönderilen uyduların Amerikan havacılık şirketi Boeing tarafından üretildiği öğrenilirken, uyduların SES'in O3b ağını temel alarak dünyanın nüfus yoğunluğu fazla olan kesimlerine internet hizmeti sağlayacağı açıklandı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
2
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
3
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
4
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
5
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
6
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı
﻿2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı
﻿2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı
﻿Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
﻿Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
﻿Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
﻿Trump'ın 'önemli açıklaması' olan NFT'leri 24 saatte tükendi
﻿Trump'ın 'önemli açıklaması' olan NFT'leri 24 saatte tükendi
﻿Trump'ın 'önemli açıklaması' olan NFT'leri 24 saatte tükendi
﻿İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
﻿İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
﻿İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.