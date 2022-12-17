﻿2 internet uydusu Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı

Girişimci iş adamı Elon Musk'a ait uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, SES O3b mPOWER görevi kapsamında uzaya 2 internet uydusu gönderdi. Lüksemburg merkezli telekomünikasyon şirketi SES'e ait uyduları taşıyan Falcon-9 roketi yerel saatle 17:48'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un ilk aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki bir insansız platforma ineceği kaydedildi.
İNTERNET HİZMETİ SAĞLAYACAK
Görev kapsamında yörüngeye gönderilen uyduların Amerikan havacılık şirketi Boeing tarafından üretildiği öğrenilirken, uyduların SES'in O3b ağını temel alarak dünyanın nüfus yoğunluğu fazla olan kesimlerine internet hizmeti sağlayacağı açıklandı. (İHA)
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