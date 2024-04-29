Milyonluk saatleriyle gündem olan AKP’linin bir videosu daha ortaya çıktı

Ayşe Memiş
Milyonluk saatleriyle gündem olan AKP’linin bir videosu daha ortaya çıktı
Lüks saatleriyle tepki toplayan AKP Grup Başkanvekilinin şatafat sevdasını dile getirdiği bir videosu sosyal medyada yayıldı.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu selfie çektiği fotoğrafında 526 bin TL’LİK saati ile kameralara yakalanmış gündem olmuştu. Daha sonra ise Yenişehirlioğlu’nun bir lüks saati daha olduğu ortaya çıkmıştı.

Yenişehirlioğlu’nun kolundaki saatin Audemars Piguet Royal Oak saat olduğu ve değerinin 57 bin 571 Euro yani yaklaşık 2 milyon TL olduğu öğrenilmişti.

AKP’li başkanın şatafat sevdasıyla ilgili bir videosu daha sosyal medyada yayıldı.

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VİDEOSU

Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Yunusemre ilçesinin AKP'li eski belediye başkanı Mehmet Çerçi'nin makam odası videosu ile gündeme geldi.

Geçen yıl Yunusemre Belediyesi'ne ziyarette bulunan Yenişehirlioğlu Çerçi'nin lüks makam odasına bayıldığını dile getiriyor.

Videoda Yenişehirlioğlu, "Çok sevdim ya... Bayıldım ya" diyor. Makam odası için "Dolmabahçe Sarayı gibi" dediği de duyuluyor.

NASUH BEKTAŞ PAYLAŞTI

Öte yandan paylaşımı Nasuh Bektaş yaptı. Bektaş paylaşımında "AKPden CHP’ye geçen Manisa yunusEmre belediyesi makam odası gündem olmuştu. Bahadır Yenişehirlioğlu makam odasına bayılmış, her biri bir saray yapma merakını burada dile getirmiş." ifadelerini kullandı.

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AKP'LİLERİN ŞATAFATLI HAYATI

Ayrıca AKP'lilerin son dönemde şatafatlı yaşamı, lüks alışverişleri gündemde. Geçtiğimiz günlerde AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı yediği ıstakozla büyük tepki toplamıştı.

Sürekli lüks hayatıyla gündem olan AKP'lilerden biri de Mücahit Birinci.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da devletin özel uçağı ile yaptığı tatil büyük infial yaratmıştı.

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