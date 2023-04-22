2 katlı evde yangın

Karaman’da 2 katlı evde yangın çıktı. Yangında maddi hasar oluştu.

2 katlı evde yangın

İHA’nın haberine göre, Karaman’da 2 katlı evde yangın çıktı.

Yangın, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Siyahser Mahallesi 897 Sokak’ta bulunan 2 katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin ikinci katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma başlatıldı.

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