2 kişiyi vurdu 14 saat boyunca kendisini çatıya kilitledi

(DHA) - Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın 1'inci katındaki kıraathaneye giden Selami Okuyucu, iş yeri sahibi Mustafa Tonka ve arkadaşı Ercan Ocakdan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Okuyucu, üzerindeki tabanca ile 2 arkadaşa ateş etti. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.



ŞİŞME YATAĞA ATEŞ ETTİ

Selami Okuyucu ise olayın ardından kendisini aynı binanın çatı katına kilitledi. Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli ikna olmayınca, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

Bu sırada şüpheli, elindeki tabanca ile itfaiye ekiplerinin bina önüne kurduğu şişme yatağa ateş etti.

Şüphelinin atlama ihtimaline karşı kurulan şişme yatak patlarken, polisin çabası sonuç verdi.

Selami Okuyucu, 14 saat süren ikna sürecinin ardından teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

'MEŞHUR OLDUK'

Ordu'nun Ünye ilçesinde 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki kıraathanede tartıştığı Mustafa Tonka ve arkadaşı Ercan Ocakdan'ı tabanca ile vurarak yaralayan ardından da kendisini aynı binanın çatı katına kilitledikten 14 saat sonra teslim olan Selami Okuyucu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Okuyucu, adliye önündeki basın mensuplarına, "Meşhur olduk. Gerçi zaten meşhurduk" diye seslendi. Okuyucu, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'TABELAYI İNDİRMELERİNİ İSTEDİM, KARŞI ÇIKTILAR'

Okuyucu, olaya ilişkin verdiği ifadede, "Kıraathaneden sürekli olarak küfürlü sesler geliyordu. Bundan rahatsız oldum. Kıraathane sahibini defalarca uyardım. Ancak küfürlü konuşmalar devam etti. Bu yüzden aramızda tartışmalar yaşanıyordu. Olayın yaşandığı gün kıraathanenin tabelası yüzünden tartışma yaşadık. Mustafa Tonka'dan tabelayı indirmesini istedim. Ancak buna karşı çıktı. Bu yüzden Mustafa Tonka ile arkadaşı Ercan Ocakdan'ı vurdum. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım" dedi.