2 Milletvekili ve 13 Belediye Başkanı AKP'ye geçti

Düzenleme: Kaynak: AA
2 Milletvekili ve 13 Belediye Başkanı AKP'ye geçti

AKP 23'ncü kuruluş yıldönümünü kutlarken, İYi Parti'den istifa eden iki milletvekili iktidar partisine katıldı. 31 Mart Seçimlerinde Belediye Başkanı olan 13 Belediye Başkanı da saf değiştirdi, AKP'ye geçti.

AKP'ye katıldılar

AKP 23'ncü kruluş yıldönümünü kutladı. Başka partilerden seçilen 13 Belediye başkanı ve 2 milletvekili saf değiştirdi, AKP'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası 13 belediye başkanı AKP'ye katıldı. Yeni AKP'lilere rozetleri Erdoğan tarafından takıldı.

AKP'ye katılan Belediye Başkanları ve Milletvekillerinin isimleri şöyle:

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz, Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya, Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez, Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan, Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel.

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